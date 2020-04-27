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  • Ryan Babel'den Gatasaray'a gönderme! ''Ben bitti demeden bitmeyecek''
Spor

Ryan Babel'den Gatasaray'a gönderme! ''Ben bitti demeden bitmeyecek''

Galatasaray'dan devre arası Ajax'a kiralanan Ryan Babel Hollanda liglerinin koronavirüs nedeniyle sonlandırılmasıyla Türkiye'ye dönecek. Babel Galatasaray taraftarların tepkiler almaya devam ederken sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

27 Nisan 2020 Pazartesi 21:59 - Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 21:59
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Hollanda'da ligin tamamiyle iptal edilmesi sonrasında sarı kırmızılılara geri dönecek olan ve 2022 yılına kadar Cim Bom ile sözleşmesi bulunan Babel'i Galatasaray sezon sonunda yolları ayırmayı planlıyor.

Bu tarz haberlerin çıkması üzerine de Ryan Babel, imali bir paylaşım yaptı.

"Ben bitti demeden bitmeyecek." başlığıyla paylaştığı fotoğrafta "Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin." diyerek sarı kırmızılılara adeta gönderme yaptı. 

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