Karşılaşma öncesi yapılan seremoniye iki futbolcu damga vurdu. G.Saray'ın tecrübeli sol açığı Ryan Babel ve F.Bahçe'nin hücum oyuncusu Max Kruse İstiklal Marşı'nı okuyarak gönülleri fethetti.

Kruse, Twitter'da Türkiye Trend Topic listesinde ikinci sıraya yükselirken, dünyada ise dördüncü basamakta yer aldı. Kruse maç sonu yaptığı açıklamada, Türkiye'ye saygı için elinden geleni yaptığını söyledi.

Yıldız futbolcu, "Türk halkı beni çok sıcak karşıladı. Dil konusunda kendimi geliştirmek için çaba harcıyorum" ifadelerini kullandı. Maçla ilgili ise "Sıkı bir derbi oldu ama biz daha üstün gibiydik" dedi.

Öte yandan Babel, Instagram hesabından bir hikaye paylaştı.