Ryan Donk, Galatasaray maçında yok!

Kasımpaşa, Süper Lig'in 3. haftasında yarın Galatasaray'ı konuk edecek.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Hakem Fırat Aydınus'un yöneteceği müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak.
Oynadığı ilk 2 karşılaşmada 4 puan toplayan Kasımpaşa, Galatasaray'ı mağlup ederek milli maçlar nedeniyle lige verilecek araya moralli girmek istiyor.
Süper Lig'in ilk haftasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalan lacivert-beyazlı takım, ikinci maçında ise GZT Giresunspor'u 2-0 mağlup etmişti.
Kasımpaşa'da yeni transfer Ryan Donk'un, kondisyon olarak henüz hazır olmaması nedeniyle yarın eski takımına karşı forma giymesi beklenmiyor.