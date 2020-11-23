23 Kasım 2020 Pazartesi 22:06 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 22:06

Yayıncı kuruluşa konuşan Galatasaraylı Ryan Donk şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten dominant olan çok pozisyona giren bir takım vardı. Açıklamak çok güç. Oynadığımız oyun ve sonuç örtüşmüyor. Daha fazla gol bulmalıydık. Yapacak bir şey yok, çalışmaya devam etmeliyiz. Oynayan arkadaşlarımız oynamayanları hiç aratmadı. Son vuruşlarda biraz daha iyi olabilirdik. Maçı çok önce koparıp daha farklı kapatabilirdik. 3-0'dan fazla olabilirdi. Aklıma takılan şeylerden biri uzatma dakikalarıydı. 10 değişiklik vardı belki ama sadece 5 dakika uzatma verildi. Benim kafama yatmadı bu 5 dakika."