Ryan Kent, aylar sonra kulüp buldu

Fenerbahçe'ye transfer olduğunda mevcut bir teknik direktörün olmamasının kurbanı olan Ryan Kent, transferinin ardından başa geçen İsmail Kartal tarafından tercih edilmemişti.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin fesih ettikten 5 ay sonra Ryan Kent'in adı MLS'den bir kulüple anılmaya başlandı.

SEATTLE SOUNDERS İSTİYOR

Sounder at Heart'ta yer alan haber göre; Kent, MLS takımı Seattle Sounders ile görüşmeler halinde. ABD kulübünün, , İngiliz kanat ile sezonun geri kalanı için mukavele imzalamak istediği, sözleşmede 2025-2026 sezonu için de opsiyonel bir madde bulunacağı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DE 3 GOL KAYDETMİŞTİ

Fenerbahçe ile 19 kez sahaya çıkan Kent, 3 gol kaydetti.