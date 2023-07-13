Ryan Kent: Derbileri kazanmak istiyoruz

Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Kent'in sözleri...

"TAKIM KİMYASINI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Şu ana kadar çalışmalar iyi gidiyor. Dün aldığımız sonuçtan dolayı üzgünüz. İyi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Benim gibi bazı yeni oyuncular var. Takım kimyası oluşturmaya çalışıyoruz. Aramızdaki ilişkiyi geliştirmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu da sezon başlayınca maçlara yansıtmak istiyoruz"

"RIDVAN YILMAZ'LA KONUŞTUM"

"Biraz konuştum Rıdvan'la. Ama bu sürede herhangi birinin kararımı etkilemesini istemedim. Bu kulübün büyüklüğünü biliyordum. Benim için en önemli etken, bu kulübün her zaman kazanmak için oynaması."

"DZEKO'DAN ÖĞRENMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

"Çok heyecanlıyım onunla oynayacak olmaktan dolayı. Harika bir kariyeri var. Çok mütevazı bir kişiliği var. Ondan öğrenmek için sabırsızlanıyorum. Umarım ona bu sezon çok fazla gol atma imkanı sağlayabilirim"

"ARDA'YA İYİ BİR KARİYER DİLİYORUM"

"Kendisini yakından tanımıyorum. Ama kulüp içinde hakkında çok iyi şeyler duydum. İyi olduğunu biliyorum, ona iyi bir kariyer diliyorum."

"İNANCIMIZI KAYBETMEMELİYİZ"

"Takım olarak kendini adamanın ve bunu sezona yaymanın önemli olduğunu düşünüyorum. İnancı kaybetmemenin ve çok çalışmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Her maça final gibi çıkmanın, adım adım gitmenin önemli olduğunu düşünüyorum"

"TAKIM ARKADAŞIMA YILAN VERDİM"

"Evet. Bizim ülkemizde noelde hediye değişimi olur. Ben de takım arkadaşıma yılan verdim ama o aldı mı bilmiyorum. Hayvanları seviyorum"

"RONALDINHO EN İYİSİ"

"Kararımı değiştirmiyorum. Onun oynadığı zaman ona büyük hayranlık duyuyordum."

"SAHA İÇİNDE ROL YAPMAM"

"Aslında doğal olarak gelişiyor. Saha içinde herhangi bir rol yapmıyorum. İçimden geldiği gibi davranıyorum. Performans göstermek için sahaya çıkıyorsunuz. Ben de kendi halimde, sessiz bir insanım"

"DERBİLERİ KAZANMAK İSTERİZ!"

"Heyecan duyduğum şeylerden biri de bu maçlar. Burada da harika atmosferler yaratıldığını duydum. Old Firm'de oynadım. Şartlar ne olursa olsun derbi maçları derbi maçıdır ve o maçları kazanmak istersiniz.

"OLDUĞUM YERDEN MUTLUYUM"

"Şu anda kafamda öyle bir düşünceyle hareket etmiyorum. O harika altyapıda yetişmiş olmaktan mutluyum. Bugün buradaysam, o zaman verdiğim kararın sonucu. Sezon sezon bakıyorum ve şu anda olduğum yerden mutluyum"

"TÜRKÇE ÖĞRENME NİYETİM VAR"

"Henüz çok fazla öğrenemedim ama niyetim var. Kulüpteki insanların yardımlarıyla öğrenebileceğimi düşünüyorum. Bazı şeyler var ama hepsini burada söyleyebileceğimi düşünmüyorum"