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Spor

Ryan Kent, Fenerbahçe'de mutsuz

Fenerbahçe'de sezon başında transfer edilen ve aradığını bulamayan Ryan Kent, İskoçya basınında gündem oldu.

6 Şubat 2024 Salı 13:22 - Güncelleme:
Ryan Kent, Fenerbahçe'de mutsuz
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Sezon başında Rangers'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Ryan Kent, Sarı-lacivertlilerde beklediğini bulamadı.

İskoç basını, Ryan Kent'in Fenerbahçe'ye imza attığı için pişmanlık yaşadığını yazdı. Oyuncunun oynayamadığı için mutsuz olduğuna vurgu yapıldı.

LAZIO'YA TRANSFERİ SON ANDA İPTAL

İsmi sık sık transferle anılan Ryan Kent, Lazio'ya gitmekten son anda vazgeçmişti. Kent, hafta sonuna kadar Fenerbahçe'den ayrılmazsa lisansı dondurulacak.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 15 maça çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. İngiliz oyuncunun Sarı-lacivertliler ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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