Ryan Kent, Fenerbahçe'de mutsuz

Sezon başında Rangers'tan Fenerbahçe'ye bedelsiz olarak transfer olan Ryan Kent, Sarı-lacivertlilerde beklediğini bulamadı.
İskoç basını, Ryan Kent'in Fenerbahçe'ye imza attığı için pişmanlık yaşadığını yazdı. Oyuncunun oynayamadığı için mutsuz olduğuna vurgu yapıldı.
LAZIO'YA TRANSFERİ SON ANDA İPTAL
İsmi sık sık transferle anılan Ryan Kent, Lazio'ya gitmekten son anda vazgeçmişti. Kent, hafta sonuna kadar Fenerbahçe'den ayrılmazsa lisansı dondurulacak.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 15 maça çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. İngiliz oyuncunun Sarı-lacivertliler ile 2027 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.