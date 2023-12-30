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Spor

Ryan Kent gemileri yaktı! Fenerbahçe'den ayrılıyor

Sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan ancak süre bulmakta zorluk yaşayan Ryan Kent takımdan ayrılmak istediğini yönetime belirtti. Sarı lacivertli ekip uygun bir teklifin gelmesi durumunda konuyu değerlendirecek. İşte detaylar...

Sabah30 Aralık 2023 Cumartesi 10:04 - Güncelleme:
Ryan Kent gemileri yaktı! Fenerbahçe'den ayrılıyor
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Fenerbahçe'de bekleneni bir türlü veremeyen Ryan Kent, gemileri yaktı.

Sezon başından bu yana istediği süreleri alamayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, yönetime ayrılmak istediğini resmen bildirdi.

İZİN ÇIKTI

Teknik direktör İsmail Kartal da İngiliz futbolcunun ayrılışına izin verdi.

HULL CITY İLGİLENİYOR

Fenerbahçe'nin bedelsiz olarak kadroya kattığı ve kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı deneyimli futbolcu ile Hull City de ilgileniyor.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 15 resmi karşılaşmaya çıkan Kent, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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