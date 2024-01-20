İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Ryan Kent için resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde takımdan göndermek istediği Ryan Kent için Premier Lig resmi teklifte bulundu.

20 Ocak 2024 Cumartesi 14:30 - Güncelleme:
Ryan Kent için resmi teklif yapıldı
ABONE OL

Fenerbahçe'nin sezon başında bonservis bedeli ödemeden Rangers'dan kadrosuna kattığı ancak beklenen verimi alamadığı Ryan Kent, İngiltere Premier Lig ekibi Sheffield United'ın kıskacında. İngiliz kulübünün sarı lacivertlilerle görüşme gerçekleştirdiği ve resmi teklifini sunduğu öğrenildi.

ŞARTLARI ZORLAYACAKLAR

İngiliz ekibinin çok istekli olduğu ve transferi bitirmek için tüm şartları zorlayacağı belirtildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. Bu sezon 15 karşılaşmada forma giyen Kent, 1 gol atarken 2 de asist yaptı. Kent, Liverpool, Bristol City ve Freiburg gibi takımların da formasını giydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.