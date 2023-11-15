Ryan Kent ile yollar ayrılıyor!

Teknik direktör İsmail Kartal'ın fazla forma şansı vermediği isimlerin başında gelen Ryan Kent ile devre arasında yollar ayrılacak.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELECEK

Tecrübeli futbolcunun takımdan ayrılmak istediği ve İngiltere'ye geri döneceği belirtildi. Kent'in menajeri önümüzdeki ay İstanbul'a gelip yönetimle bir görüşme gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE'NİN PLANI: KİRALIK



Fenerbahçe'nin planı ise Ryan Kent'i kiralık olarak Ada'ya göndermek. Şu ana kadar İngiltere ve İskoçya'dan kiralama teklifleri alan sarı lacivertli kulüp, Kent ve menajeriyle görüştükten sonra kesin yol haritasını çizecek.

LIVERPOOL'DAN YETİŞTİ

Fenerbahçe'nin bonservis ücreti ödemeden Rangers'tan transfer ettiği 27 yaşındaki Ryan Kent, Liverool altyapısında yetiştikten sonra Freiburg ve Bristol'da kiralık olarak oynadı ve 2019 yazında 7.2 milyon euro karşılığı Glasgow Rangers'a transfer oldu. Rangers'ta 218 maçta 33 gol atıp 56 asist yaptı.

14 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'de çoğunlukla yedekten gelip oyuna dahil olan ve sadece 2 tane 90 dakikası olan Ryan Kent, 14 resmi maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.