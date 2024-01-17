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Spor

Ryan Kent'e bir talip daha! İstenilen rakam belli oldu

Fenerbahçe'de takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ryan Kent'in bir talibi daha çıktı. Dinamo Zagreb'in, İngiliz oyuncu için sarı lacivertlilerin kapısını çalacağı iddia edildi.

17 Ocak 2024 Çarşamba 20:07 - Güncelleme:
Ryan Kent'e bir talip daha! İstenilen rakam belli oldu
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Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı.

Mirror'da yer alan habere göre; Dinamo Zagreb, sarı lacivertli takımdan Ryan Kent'i kadrosuna katmak istiyor.

F.BAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAM

Habere göre Fenerbahçe, bonservisiyle elden çıkarmak istediği Kent için 3,5 milyon euro talep ediyor.

İngiliz oyuncu ile ayrıca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq da ilgileniyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Haberde, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kariyerine Türkiye dışında bir takımda devam etmek istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye sezon başında Rangers'tan transfer olan Kent, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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