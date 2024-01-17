Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ryan Kent'e sürpriz bir talip çıktı.

Mirror'da yer alan habere göre; Dinamo Zagreb, sarı lacivertli takımdan Ryan Kent'i kadrosuna katmak istiyor.

F.BAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RAKAM

Habere göre Fenerbahçe, bonservisiyle elden çıkarmak istediği Kent için 3,5 milyon euro talep ediyor.

İngiliz oyuncu ile ayrıca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq da ilgileniyor.

AYRILMAK İSTİYOR

Haberde, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kariyerine Türkiye dışında bir takımda devam etmek istediği ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye sezon başında Rangers'tan transfer olan Kent, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.