Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı ancak fazla forma şansı bulamayan Ryan Kent'e yeni bir talip çıktı.

HULL CITY HAREKETE GEÇTİ

Sports Digitale'in haberine göre, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiliz futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

GERİ DÖNMEYE SICAK BAKIYOR

Hull City, Kent'in transferi için Fenerbahçe ile temaslara başladı. 27 yaşındaki futbolcu da ülkesi İngiltere'ye geri dönmeye sıcak bakıyor.

Öte yandan Kent'le Hull City dışında bazı İngiliz ve İskoç ekipleri de ilgileniyor.

Fenerbahçe'de 15 maçta süre bulan Ryan Kent, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

4. TRANSFER OLABİLİR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, daha önce Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Allahyar Sayyadmanesh ve Bora Aydınlık'ı (Kiralık) kadrosuna katmıştı.