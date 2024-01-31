İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2024 Çarşamba / 19 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3587
  • EURO
    32,9355
  • ALTIN
    1988.57
  • BIST100
    8475.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ryan Kent'e Süper Lig'den talip çıktı
Spor

Ryan Kent'e Süper Lig'den talip çıktı

Süper Lig ekibi Başakşehir, Fenerbahçe forması giyen İngiliz futbolcu Ryan Kent'e talip oldu.

31 Ocak 2024 Çarşamba 13:57 - Güncelleme:
Ryan Kent'e Süper Lig'den talip çıktı
ABONE OL

Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Ryan Kent'e yeni bir talip çıktı.

BAŞAKŞEHİR'DE YENİ ROTA KENT

Fenerbahçe'den daha önce Emre Mor ile ilgilenen ancak transfer istediği sonucu alamayan Başakşehir, bu kez rotasını Ryan Kent'e çevirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi, Ryan Kent ile ilgileniyor.

ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR

27 yaşındaki futbolcunun adı daha önce Hull City, Cardiff City ve Dinamo Zagreb ile anılmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maça çıkan Ryan Kent, 1 gol attı 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.