Ryan Kent'e Süper Lig'den talip çıktı

Fenerbahçe'de bu sezon fazla forma şansı bulamayan Ryan Kent'e yeni bir talip çıktı.

BAŞAKŞEHİR'DE YENİ ROTA KENT

Fenerbahçe'den daha önce Emre Mor ile ilgilenen ancak transfer istediği sonucu alamayan Başakşehir, bu kez rotasını Ryan Kent'e çevirdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, İstanbul temsilcisi, Ryan Kent ile ilgileniyor.

ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR

27 yaşındaki futbolcunun adı daha önce Hull City, Cardiff City ve Dinamo Zagreb ile anılmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 15 maça çıkan Ryan Kent, 1 gol attı 2 asist yaptı.