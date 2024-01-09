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Spor

Ryan Kent'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı!

Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent'e Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq talip oldu.

9 Ocak 2024 Salı 20:07 - Güncelleme:
Ryan Kent'e Suudi Arabistan'dan talip çıktı!
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Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent için sürpriz bir transfer iddiası geldi.

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Suudi Arabistan ekibi Al-Ettifaq'ın devre arası ve yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

KENT TRANSFER LİSTESİNDE

Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent'in de Al-Ettifaq'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri olduğu öne sürüldü.

Ryan Kent, Al-Ettifaq'ın teknik direktörü Steven Gerrard ile Rangers'ta birlikte çalışmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

27 yaşındaki kanat oyuncusunun adı daha önce de Hull City ile anılmıştı.

Fenerbahçe'nin Rangers'tan kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu, sarı-lacivertlilerde 15 maçta süre buldu ve 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

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