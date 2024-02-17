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Spor

Ryan Kent'in alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye Norveçli kanat: Kristoffer Velde

Yaz transfer dönemi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği Ryan Kent'in alternatifini Norveç'te buldu. Sarı lacivertli ekip, Lech Poznan forması giyen hem kanat hem forvet olarak oynayabilen Kristoffer Velde için ilerleyen günlerde harekete geçecek. İşte detaylar...

Sabah17 Şubat 2024 Cumartesi 15:01 - Güncelleme:
Ryan Kent'in alternatifi bulundu! Fenerbahçe'ye Norveçli kanat: Kristoffer Velde
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Fenerbahçe'de sezon sonu transfer çalışmalarıda şimdiden başladı. Takımda İsmail Kartal'ın fazla forma şansı vermediği isim Ryan Kent ile sezon sonunda yolların ayrılması beklenirken, sarı-lacivertliler İngiliz futbolcunun alternatifini buldu.

KRISTOFFER VELDE SÜRPRİZİ

Ryan Kent'in boşluğunu 24 yaşındaki Norveçli futbolcuyla doldurmak isteyen Fenerbahçe, Kristoffer Velde ve kulübü Lech Poznan ile görüşmelere başlayacak.

ÇOK YÖNLÜ

9 Eylül 1999 doğumlu genç futbolcu sol kanat mevkisinin yanı sıra sağ kanat ve forvet bölgesinde de forma giyebiliyor.

14 GOLE KATKI

Kulübüyle toplamda 24 maça çıkan Norveçli yıldız, 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

1.79 boyundaki genç oyuncunun Lech Poznan ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2025'e kadar devam ediyor.

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