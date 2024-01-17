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Spor

Ryan Kent'in talipleri artıyor

Fenerbahçe'de süre bulamayan Ryan Kent için Hull City, Cardiff City ve Al-Ettifaq kulüpleri devreye girdi. İşte detaylar...

17 Ocak 2024 Çarşamba 15:34 - Güncelleme:
Ryan Kent'in talipleri artıyor
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Fenerbahçe'de fazla forma şansı bulamayan ve takımdan ayrılması beklenen Ryan Kent için talipler artıyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; İngiltere'den Hull City ve Cardiff City, Suudi Arabistan'dan ise Al-Ettifaq kulüpleri İngiliz oyuncuyu kiralamak istiyor.

Ayrıca Kent için Avrupa'nın yanı sıra Türkiye'den de birçok kulübün talip olduğu aktarıldı.

AVRUPA'DA FORMA GİYMEK İSTİYOR

Haberde, 27 yaşındaki kanat oyuncusunun kariyerine Türkiye dışında bir takımda devam etmek istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye sezon başında Rangers'tan transfer olan Kent, bu sezon çıktığı 15 maçta 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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