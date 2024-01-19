Ryan Kent'in yeni adresi resmen açıklandı! Sürpriz imza...

Fenerbahçe, şampiyonluk hedefiyle çıktığı sezonda kadrosunu güçlendirmek için yeni transferler yapmıştı. Sarı lacivertlilerin geçtiğimiz yaz kadrosuna kattığı ilk isim olan Ryan Kent, takımda beklentiyi karşılayamadı. Verilen fırsatları iyi değerlendiremeyen İngiliz futbolcunun kiralık olarak takımdan ayrılması planlanıyor. 27 yaşındaki oyuncu daha fazla süre alacağı bir takımda forma giymek istiyor.

RYAN KENT'İN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU!

Suudi Arabistan basınında çıkan haberlere göre; İngiliz oyuncu, Al Ittifaq'a imza atacak. Al Ittifaq Teknik Direktörü Steven Gerrard, ara transfer döneminde kadrosunu Ryan Kent ile güçlendirmek istiyor. Fenerbahçe, 27 yaşındaki futbolcunun potansiyeline inanıyor bundan dolayı transferin kiralık olarak gerçeklemesi bekleniyor.

FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe ile bu sezon 15 maçta 634 dakika süre alan Ryan Kent, 1 gol 2 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro olarak belirleniyor.

Star Gazetesi