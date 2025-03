Ryan Kent'in yeni takımı belli oldu!

Son olarak Fenerbahçe forması giyen ve uzun süredir boşta olan Ryan Kent'in yeni adresi ABD oldu. MLS ekiplerinden Seattle Sounders, Ryan Kent'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Seattle Sounders'den yapılan açıklamada, Ryan Kent ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ve kontratta uzatma opsiyonunu yer aldığı belirtildi.

Temmuz 2023'ten Ekim 2024'e kadar Fenerbahçe forması giyen Ryan Kent, sarı-lacivertlilerde 19 maçta 1 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

NEWS | We have signed winger Ryan Kent.



Welcome to Seattle, Ryan! @Delta | : https://t.co/xMMfxNvTqw pic.twitter.com/1pQ4ep9LZY