Galatasaray, dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile uzun süredir yürüttüğü pazarlıkların ardından büyük ölçüde anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Victor Osimhen, Galatasaray'a transferini tamamlamak üzere bu akşam 21.30'da İstanbul'a gelecek.

Nijeryalı golcünün sağlık kontrolleri ise perşembe günü gerçekleştirilecek.

OSIMHEN'DEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Bu gelişmelerin ardından yıldız futbolcu, gece yarısı sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulundu. Önce Galatasaray armasını paylaşan Osimhen, daha sonra ise uçağa bindiği görüntüleri paylaştı.

DEV ANLAŞMANIN DETAYLARI

Galatasaray, 25 yaşındaki yıldız için Napoli'ye 75 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakamın 40 milyon eurosunun peşin, kalan 35 milyonunun ise 2026 yılı sonuna kadar ödenmesi planlanıyor.

Osimhen'in Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro kazanması bekleniyor.

İMZA LAZIO MAÇINA

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Lazio ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen transferini bu dev maç öncesinde taraftarına duyurmayı ve imzayı resmileştirmeyi hedefliyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı 41 resmi maçta terleten Victor Osimhen, takımına 37 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.