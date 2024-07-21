Jose Mourinho'ya imza attırdığı günden bu yana Sevilla'nın Faslı forveti Youssef En-Nesyri'yi transfer etmeye çalışan Fenerbahçe, 1 aylık operasyonda istediği neticeye halen erişemedi. İspanyol ekibi ile 13+7 milyon euroya el sıkışan Sarı-Lacivertliler, futbolcuyu da 4+3 milyon euroya ikna etmişti. Ancak Roma'nın ilgisi nedeniyle sözleşmeyi imzalamayan Nesyri, adeta pes ettirdi. Sarı lacivertli yönetim, hem kulübüne hem oyuncuya bugün öğlene kadar süre tanıdı.

SON TEKLİFE 'EVET' DEMİŞTİ...

Jose Mourinho ile de görüşüp Fenerbahçe'ye olumlu geri dönüş yapan Nesyri, Roma'nın ilgisinden son derece etkilenmiş durumda. Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddeden 27 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da üst düzey seviyede top koşturmak istiyor. Ancak Fenerbahçe cephesinin sabrı artık tükenmiş durumda. Bugün Nesyri operasyonu olumlu şekilde sonuçlanmazsa Sarı-Lacivertliler bu transferi tamamen rafa kaldıracak. Taraftarlardan da sosyal medyada oldukça sert tepkiler var.

FİRMİNO İLE TEMASLAR SIKLAŞTI

Suudi Arabistan basını, geçen sezon Liverpool'dan ayrılarak Al-Ahli'ye imza atan Firmino'nun Fenerbahçe ile flört halinde olduğunu duyurdu. Birçok Suudi kaynak, Sarı-Lacivertliler'in bu operasyonda ciddi mesafe aldığını yazdı. 2026'ya kadar sözleşmesi olan Brezilyalı forvet, AlAhli'de 32 lig maçında 9 gol atıp 6 asist üretti. Bitiricilikten daha ziyade bağlantı özelliği olan Firmino, Nesyri'ye göre daha hareketli ve oyun içinde yer alan bir futbolcu.