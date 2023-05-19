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Spor

Sabri Sarıoğlu: Galatasaray, yeni bir çağ atlıyor

Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, temeli atılan Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin açılışına katıldı ve açıklamalarda bulundu.

IHA19 Mayıs 2023 Cuma 15:22 - Güncelleme:
Sabri Sarıoğlu: Galatasaray, yeni bir çağ atlıyor
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Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri hakkında yaptığı açıklamada, "Yeni tesis, hem Galatasaray camiasına hem Türk futboluna büyük kazançlar sağlayacak" dedi.

Galatasaray'ın yeni tesisleri, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin temel atma töreni yapıldı. Törenden sonra basın mensuplarına konuşan Galatasaraylı eski futbolcu Sabri Sarıoğlu, "11 yaşına girerken, girdiğim Metin Oktay Tesisleri yıllarca bize ev sahipliği yaptı. Hem altyapıda hem profesyonel takımda çok güzel anılar biriktirdik, çok güzel başarılar kazandık. Benim için Florya Metin Oktay Tesisleri ikinci bir ev gibiydi. Artık günümüz şartlarında tesislerin yeteriz görünüyor. Bugün temel atma töreninde beraberdik. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e davetinden dolayı teşekkür ederim. Çok güzel bir tesis olacağına inanıyorum. Hem Galatasaray camiasına hem Türk futboluna büyük kazançlar sağlayacak. Hayırlı olsun. Temel atma töreninde bulunduğum için gururluyum. Florya Metin Oktay Tesisleri bizim için ev ortamı gibiydi. Günümüz futbolunda tesisleşme çok önemli. Galatasaray da yeni bir çağ atlatıyor. Güzel bir tesis olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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