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Spor

Sabri Sarıoğlu'ndan Hasan Ali itirafı: ''Bunu bende yaşadım''

Eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili dikkat çeken yorumda bulundu. Hasan Ali'nin iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Sarıoğlu, 'Gereksiz şekilde üstüne gidildi. Bunu ben de yaşadım. Kendisini o yüzden gayet iyi anlıyorum' dedi.

14 Eylül 2020 Pazartesi 22:56 - Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 22:56
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Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yeni yorumcularından Sabri Sarıoğlu, Başakşehir'in sol beki Hasan Ali Kaldırım hakkında dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Sabri Sarıoğlu, Hasan Ali Kaldırım'ın Başakşehir için iyi bir transfer olduğunu ve oyuncuya haksızlık edildiğini söyledi.

"BUNU BENDE YAŞADIM"

Sarıoğlu, "Hasan Ali Kaldırım'ın gereksiz şekilde üstüne gidildi. İyi bir oyuncu. Başakşehir için iyi transfer. Tabii şampiyonluğa oynayan takımlarda forma giymek zordur. Bunu ben de yaşadım. Kendisini o yüzden gayet iyi anlıyorum." şeklinde konuştu.

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