Spor

Sacha Boey Bayern defterini kapatıyor

Bayern Münih'te beklentileri karşılayamayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Sacha Boey, ocak ayında takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

12 Aralık 2025 Cuma 11:18
Sacha Boey Bayern defterini kapatıyor
Bayern Münih forması giyen Sacha Boey'un geleceği ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

AYRILIK İDDİASI

Fransız futbolcu, bu sezon Vincent Kompany yönetiminde 14 maçta süre buldu ancak buna rağmen ayrılık iddiası gündeme geldi. Romano'nun haberine göre, 25 yaşındaki sağ bek oyuncusunun devre arası transfer döneminde Bayern Münih'ten ayrılması bekleniyor.

CRYSTAL PALACE DEVREDE

Sacha Boey'a çeşitli kulüplerinin ilgisinin olduğu belirtildi ve takım ismi olarak İngiliz ekibi Crystal Palace'ın verildi. Alman basını da geçtiğimiz ay, Galatasaray'ın da eski oyuncusu Boey'un durumunu yakından takip ettiğini duyurmuştu.

BAYERN İLE SÖZLEŞMESİ

Bayern Münih forması altında bu sezon 14 maçta süre bulan Sacha Boey, 1 asist yaptı. Bayern Münih ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey'un, güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

