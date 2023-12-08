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Spor

Sacha Boey: Bu şekilde devam etmeliyim

Adana Demirspor mücadelesinde, Galatasaray adına karşılaşmanın ilk golünü atan Sacha Boey, maçın ardından konuştu.

8 Aralık 2023 Cuma 22:30 - Güncelleme:
Sacha Boey: Bu şekilde devam etmeliyim
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Galatasaray forması giyen Sacha Boey, Adana Demirspor karşısında alınan 3-1'lik galibiyeti değerlendirdi.

Boey, "Bizim için önemli bir maçtı. Lider olmaya devam etmemiz için kazanmamız gerekiyordu. Hazırlıklarımızı yaptık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

Fransız oyuncu ayrıca, "Her maça iyi şekilde hazırlanıyorum. Takım haricinde de ekstra çalışıyorum. İyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Bu şekilde devam etmeliyim, iyi hissediyorum. Hocamız değişiklik yapılıp yapılmayacağını bilir." sözlerini sarf etti.

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