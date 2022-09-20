Sacha Boey'in yükselen performansının sırrı ortaya çıktı!

Galatasaray'da Sacha Boey performansıyla taraftarları mest etti ve her geçen gün üstüne koyarak gidiyor.

HAZIRLIK KAMPINA ALINMAMIŞTI

Fransız sağ bek, Leo Dubois'in gelişiyle gözden çıkarılmış, hazırlık kampına dahil edilmemişti. Dubois'in sakatlığının ardından takımda kalmasına karar verilen Boey fırtına gibi bir performans sergiliyor. Takımla çalışmalara Antalyaspor maçından iki gün önce başlayan ve sahadaki yerini alan futbolcu o gün bugündür formayı bırakmadı.

YURT DIŞINDAN ÖZEL HOCA GETİRDİ

Boey'i hayata döndüren ise kadro dışı kaldığı dönemde formda kalmak için yurt dışından getirdiği antrenör oldu. Fransız antrenörün, Boey'e özel idman programı hazırladığı ve oyuncunun da bu programı harfiyen uyguladığı öğrenildi.

"NE YAPABİLECEĞİMİ BİLİYORUM"

Sacha Boey müthiş performansıyla ilgili, "Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunları sahada gerçekleştiriyorum. Devamının gelmesi gerekiyor, süreklilik çok önemli. Devamının geleceğine de inanıyorum. Takım burada değilken bile çok fazla çalıştım. Şu anda gösterdiğim performansta bu yaptığım çalışmanın sonucu." diye konuştu.

KARİYERİ

13 Eylül 2000 tarihinde Fransa'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Rennes altyapısında başladı. Ardından sırasıyla Dijon, Rennes ve Galatasaray formaları giydi. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki genç sağ beki 2021 yazında Rennes'den 1.1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer oldu. Genç sağ bek Boey, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Genç yıldızın sarı-kırmızılı takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.