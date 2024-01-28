İSTANBUL 7°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ocak 2024 Pazar / 18 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2719
  • EURO
    33,0247
  • ALTIN
    1953.68
  • BIST100
    8346.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sacha Boey, Galatasaray taraftarına veda etti
Spor

Sacha Boey, Galatasaray taraftarına veda etti

Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey,sarı kırmızılı kulübe veda mesajı paylaştı.

28 Ocak 2024 Pazar 13:59 - Güncelleme:
Sacha Boey, Galatasaray taraftarına veda etti
ABONE OL

Galatasaray'dan ayrılan Sacha Boey, kulüp için bir veda mesajı paylaştı.

Boey yaptığı açıklamada, "Sevgili Galatasaraylılar, Üç muhteşem yıl boyunca temsil etmekten gurur duyduğum büyük kulüp Galatasaray'dan ayrıldığımı duyuruyorum. Sizlerle harika zamanlar geçirdim ve Türkiye'nin en büyük kulübünün renklerini korumak benim için bir onurdu." dedi.

Galatasaray'ın her zaman kalbinde yeri olacağını söyleyen Boey, "Kariyerimde yeni bir aşamaya geçmeden önce her birinize tek tek teşekkür etmek istiyorum. Desteğinizi ve coşkunuzu hissetmek hem futbol kariyerimde hem de bir insan olarak hayatımda inanılmaz bir anı olarak kalacak. Ayrıca takım arkadaşlarıma, koçuma, tüm personele ve kulüp yönetimine de teşekkür etmek istiyorum. Sizler dünyanın en iyi taraftarları arasındasınız ve her zaman hafızamda olacaksınız. Her zaman bir numaralı destekçiniz olacağım ve nerede olursam olayım takımın sonuçlarını takip etmeye devam edeceğim! Siz her zaman benim tarihimin bir parçası olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.