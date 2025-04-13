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Spor

Sacha Boey, Galatasaray'a geri mi dönüyor? İngiliz basınından sürpriz iddia

Galatasaray'ın rekor rakamla Alman devi Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı kırmızılı ekibin eski yıldızı için yeniden harekete geçtiği bildirildi. İşte detaylar...

HABERE MERKEZİ13 Nisan 2025 Pazar 15:45 - Güncelleme:
Sacha Boey, Galatasaray'a geri mi dönüyor? İngiliz basınından sürpriz iddia
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Ocak 2024'te Bayern Münih, Sacha Boey için Galatasaray'a 30 milyon euro ödemiş ve Fransız futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

İngiliz basınında GOAL'de yer alan habere göre, Galatasaray rekor bedele sattığı yıldız futbolcuyu yeniden kadrosuna katabilir.

Ara transfer döneminde futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, Bayern Münih'in kadro derinliğine ihtiyaç duyması nedeniyle bu isteğini gerçekleştirememişti.

Ancak Sacha Boey; Dayot Upamecano, Alphonso Davies ve Hiroki Ito'nun sakatlıklarına rağmen takımda yer edinmeyi başaramadı.

Galatasaray'ın Bayern'deki geleceği belirsizliğini koruyan Sacha Boey'un bonservisini almak istediği iddia edildi.

Alman deviyle Haziran 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Sacha Boey'un güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

24 yaşındaki futbolcu bu sezon Bayern Münih formasıyla 13 maçta 540 dakika süre aldı ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

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