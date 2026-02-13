İSTANBUL 16°C / 9°C
Sacha Boey: Galatasaray'ı çok özledim

Ara transfer döneminde iki yılın ardından yeniden Galatasaray'a imza atan Sacha Boey, sarı kırmızılı ekibi çok özlediğini ve büyük başarılara imza atmak istediğini söyledi.

13 Şubat 2026 Cuma 00:27
Sacha Boey: Galatasaray'ı çok özledim
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Sacha Boey, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Fransız futbolcu, "Galatasaray'ı çok özledim. Camiamızla birlikte çok büyük başarılara imza atmak istiyorum" dedi.

Sacha Boey, "Kulübümüz çok büyümüş ve gelişmiş. Bu yeniliklerle birlikte çok daha büyük hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Galatasaray'ı çok özledim. Camiamızla birlikte çok büyük başarılara imza atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Fransız oyuncu, "Galatasaray'da olmadığım sürelerde tüm maçları takip ettim. İnşallah sezon sonunda yine şampiyon olacağız. Büyük başarılar elde etmek için buraya geldim. Bu süreç beni çok heyecanlandırıyor" dedi.

