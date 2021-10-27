Sacha Boey: Geri dönmek için her gün çok çalışıyorum

27 Ekim 2021 Çarşamba 21:29 - Güncelleme: 27 Ekim 2021 Çarşamba 21:29

Galatasaray'da Marsilya ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan ve bir süredir takımdan ayrı kalan Sacha Boey, kişisel Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

"GERİ DÖNMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"

Mümkün olan en kısa sürede sahalara dönmek istediğini söyleyen Boey, açıklamasında, "Sevgili taraftarlar, sizlere şu anki durumumu ve sahadaki eksikliğimi anlatmak için yazıyorum... Bildiğiniz gibi sakatlığım, takımda olmamı ve Galatasaray'ın renklerini gururla savunmamı engelliyor. Benim için kolay bir zaman değil ama bu durumdan da bir tecrübe ediniyorum. Mümkün olan en kısa sürede geri dönmek için her gün çok çalışıyorum. Aklımda tek bir hedef var; hepinizin önünde sahalara geri dönmek ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak." ifadelerine yer verdi.

7 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı forma ile 7 maçta boy gösterdi ve bir gol attı.