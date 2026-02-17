İSTANBUL 11°C / 3°C
  Sacha Boey: Golüm için kendimi tebrik ediyorum
Spor

Sacha Boey: Golüm için kendimi tebrik ediyorum

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u 5-2 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

HABER MERKEZİ17 Şubat 2026 Salı 23:29
Sacha Boey: Golüm için kendimi tebrik ediyorum
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadığı karşılaşmanın ardından Sacha Boey açıklamalarda bulundu.

"GOLÜM İÇİN KENDİMİ TEBRİK EDİYORUM"

Mücadelenin önemine dikkat çeken Fransız sağ bek, "Büyük bir maç oynadık, önemli olduğunu biliyorduk. Golüm için kendimi ve galibiyet için takımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

ADAPTASYON SÜRECİ İÇİN AÇIKLAMA

Takım içindeki uyum sürecine de değinen Boey, "Farklılıklar oldu ancak daha önce birlikte oynadığım oyuncular da vardı. Zamanla çalışarak daha iyi hale gelecek." dedi.

Boey, galibiyetten dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, "Biz, çok büyük bir aileyiz. Bu aileye de gurur verecek her şeyi yapmaya hazırım. Burada sahaya çıkmayı özledim. Galatasaray için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bana gösterilen sevgiye karşılık vermek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

İtalya'da oynanacak rövanş maçıyla ilgili konuşan Fransız savunma oyuncusu, "Rövanş maçını da bu akşam oynadığımız gibi oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalmak istiyoruz. Galatasaray'ı Avrupa'da olması gereken noktaya tekrardan taşımak istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonlar Ligi atmosferini sevdiği aktaran Boey, "Şampiyonlar Ligi, bana uğurlu geliyor. Umarım Trendyol Süper Lig'de de aynı şekilde gol atarım. Attığım golü önce Allah'a sonra da aileme, arkadaşlarıma ve Galatasaray ailesine atfediyorum." dedi.

