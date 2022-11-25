İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Kasım 2022 Cuma / 2 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6383
  • EURO
    19,4265
  • ALTIN
    1052.03
  • BIST100
    4834.47
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sacha Boey için sürpriz teklif! Fransız kulüpleri harekete geçti
Spor

Sacha Boey için sürpriz teklif! Fransız kulüpleri harekete geçti

Galatasaray'ın genç sağ bek oyuncusu Sacha Boey yükselen performansı ile göz doldurmaya devam ediyor. Franszı takımlarının peşinde olduğu Sacha Boey tekrar Ligue 1'e dönmeye sıcak bakıyor.

Fotomaç25 Kasım 2022 Cuma 10:08 - Güncelleme:
Sacha Boey için sürpriz teklif! Fransız kulüpleri harekete geçti
ABONE OL

Liglere verilen Dünya Kupası arasında kulüpler, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Süper Lig'de son haftalarda çıkışta olan Galatasaray da kadrosuna takviye yapmak için araştırmalarını sürdürüyor.

Bu arada sarı-kırmızılı takımdan bazı isimlere de transfer teklifleri geliyor. Bu oyunculardan biri de Sacha Boey...

Galatasaray'da bu sezon sürpriz bir çıkış yaparak oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Fransa'da listebaşı.

Fransız takımların, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırladıkları bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, yeniden Fransa'ya dönmek istediği öğrenilen Boey'i 10 milyon euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.