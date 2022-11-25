Sacha Boey için sürpriz teklif! Fransız kulüpleri harekete geçti

Liglere verilen Dünya Kupası arasında kulüpler, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Süper Lig'de son haftalarda çıkışta olan Galatasaray da kadrosuna takviye yapmak için araştırmalarını sürdürüyor.

Bu arada sarı-kırmızılı takımdan bazı isimlere de transfer teklifleri geliyor. Bu oyunculardan biri de Sacha Boey...

Galatasaray'da bu sezon sürpriz bir çıkış yaparak oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Fransa'da listebaşı.

Fransız takımların, genç yıldızın performansını yakından takip ettiği ve devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırladıkları bildirildi.

Sarı-kırmızılı ekibin, yeniden Fransa'ya dönmek istediği öğrenilen Boey'i 10 milyon euro'dan aşağıya bırakmayı düşünmediği ifade ediliyor.