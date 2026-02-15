İSTANBUL 23°C / 13°C
Spor

Sacha Boey için transfer mesajı! ''Bayern Münih'e geri dönmesin''

Galatasaray'ın ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı eski oyuncusu Sacha Boey için Almanya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Sacha Boey'un Bundesliga ekibine geri dönmemesini söyleyen eski Alman futbolcu Lothar Matthaus 'Bayern Münih, Sacha Boey için 10 milyon euro'luk teklifleri bile kabul etmeli.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

15 Şubat 2026 Pazar 14:10
Sacha Boey için transfer mesajı! ''Bayern Münih'e geri dönmesin''
Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı Sacha Boey için Almanya'dan çarpıcı bir transfer açıklaması geldi.

"GERİ DÖNMESİN"

Alman futbolunun efsane isimlerinden Lothar Matthaus, Bayern Münih'in transfer gündemine dair isim isim değerlendirmelerde bulundu. Matthaus, Boey için de konuştu ve Fransız futbolcunun Bayern Münih'e geri dönmemesi gerektiğini söyledi.

Lothar Matthaus, "Galatasaray'ın Sacha Boey için 15 milyon euro'luk satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor ancak Boey için bu parayı ödemeye hazır olduklarını sanmıyorum." dedi.

"10 MİLYON EURO'YU KABUL ETSİNLER"

Matthaus, "Bayern Münih, Sacha Boey için 10 milyon euro'luk teklifleri bile kabul etmeli." sözlerini sarf etti.

KİRALAMA BEDELİ

Galatasaray, devre arası transfer döneminde Bayern Münih'ten Sacha Boey'u 500 bin euro bedelle sezon sonuna kadar kiralamıştı.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'a devre arası transfer döneminde geri dönen 25 yaşındaki Sacha Boey, Rizespor ve Eyüpspor maçlarında forma şansı bulmuştu.

