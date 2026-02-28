İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sacha Boey: Kendimi Galatasaray'a adayacağım
Spor

Sacha Boey: Kendimi Galatasaray'a adayacağım

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, Alanyaspor karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada, 'İyi bir iş çıkardık ve 3 puanı aldık. Oyuncu olarak kendimi geliştirdim, kendimi Galatasaray'ın hizmetine adayacağım ve daha da başarılı olacağım.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ28 Şubat 2026 Cumartesi 23:27 - Güncelleme:
Sacha Boey: Kendimi Galatasaray'a adayacağım
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Galatasaray'ın ilk golünü atan Sacha Boey, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ GELİŞTİRDİM"

Mücadeleyi değerlendiren Boey, "İyi bir maç geçirdik. İyi bir iş çıkardık ve 3 puanı aldık. Oyuncu olarak kendimi geliştirdim, kendimi Galatasaray'ın hizmetine adayacağım ve daha da başarılı olacağım." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ KEZ GOL SEVİNCİ YAŞADI

Galatasaray'ın ara transferde Almanya'nın Bayern Münih takımından kiraladığı Sacha Boey, ikinci döneminde 2. kez fileleri havalandırdı.

Boey, Alanyaspor müsabakasıyla Süper Lig'de 4, toplamda ise 6. resmi maçına çıktı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir golü bulunan Boey, Alanyaspor karşısında gol perdesini açarak ligde de ilk kez skoru değiştirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaz tüpü bomba gibi patladı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.