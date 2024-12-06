2021-2024 yılları arası Galatasaray forması giyen Fransız sağ bek Sacha Boey, bu sürecin ardından rekor bedelle Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştu. Bavyera ekibinde geçirdiği sürede sakatlıklarla boğuşan genç futbolcu , istenileni bir türlü veremedi. 24 yaşındaki oyuncuyla ilgili ise Bundesliga ekibi karar aşamasına geldi. Boey hakkında yakın zamanda yeni gelişmeler olması bekleniyor.

FRANSIZ BASINI AYRILIĞI DUYURDU

Fransa basınında yer alan habere göre; Bayern Münih ile Boey'nin yolları geçici bir süre ayrılabilir. Fransız ekibi Marsilya devre arası transfer döneminde yıldız oyuncu için hamle yapmayı planlıyor. Alman ekibi de bu isteğe yeşil ışık yaktı.

Marsilya'ya imza atması durumunda ikinci kez Fransa'nın yolunu tutacak olan Sacha Boey daha önce Ligue 1'de Rennes forması giyiyordu.

GALATASARAY İLE DE ANILMIŞTI

Ara transfer dönemi için sağ bek arayışında olan Galatasatay'ın da eski oyuncusu Sacha Boey ile ilgilendiği iddia edilmişti. Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında tekrar bu transfer için nabız yoklayacağı da gelen bilgiler arasında.

4 MAÇA ÇIKTI

Takımının son oynadığı Borussia Dortmund maçında 28 dakika süre alan Boey, bu sezon toplam 4 maça çıkıp 1 gol attı.