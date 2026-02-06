Sacha Boey: Sane ile oynamak için sabırsızlanıyorum

Sacha Boey, Galatasaray'a geri döndü. Sarı kırmızılı kulüp ile resmi sözleşme imzalayan Boey, "Kanatta Leroy Sane ile oynamak için sabırsızlanıyorum" açıklamasında bulundu.

Fransız sağ bek, "Çok gururluyum ve önümüze çıkacak bütün zorlukları da geçmek için sabırsızlanıyorum. Floya başlangıç yerimdi ve orası kalbime dokunan bir yerdi. Kemerburgaz ise her şeyimizin olduğu mükemmel bir yer. Taraftarlarımızı tekrardan göreceğim için çok gururluyum ve çok heyecanlıyım. Onların tekrardan ateşini yakmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Boey, "Leroy Sane çok iyi bir oyuncu ve onunla kanatta oynayacağım için çok sabırsızlanıyorum" dedi.