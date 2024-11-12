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Spor

Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Transfer hayırlı olsun

Sacha Boey, geçen sezon transfer olduğu Bayern Münih'ten ayrılma hazırlığında. Bundesliga ekibinde şansı bir türlü tutmayan Fransız sağ bek, Süper Lig'e dönme kararı aldı. İşte Sacha Boey transfer haberinin devamı…

12 Kasım 2024 Salı 08:15 - Güncelleme:
Sacha Boey Süper Lig'e geri dönüyor! Transfer hayırlı olsun
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2021 yılında 5,65 milyon euroluk bedelle Fransız temsilcisi Rennes'den Galatasaray'ın yolunu tutan Sacha Boey'in, sarı kırmızılı formayla resmen yıldızı parladı.

Galatasaray'da toplamda 83 maça çıkan Sacha Boey, bu maçlarda takımına 4 gol ve 4 asistlik bir katkı sağladı. Ortaya koyduğu başarılı oyun sonucu Sacha Boey, 30 milyon euro gibi bir bonservis bedeliyle geçen sezon Alman devi Bayern Münih'in yolunu tuttu.

BAYERN GÜNLERİ KABUS GİBİ

Sacha Boey, Bayern Münih'e talihsiz bir başlangıç yaptı. Sakatlıklar yüzünden formasından uzak kalan Fransız sağ bek, geçen sezon takımıyla sadece 2 maça çıkabildi.

Bu sezon da Vincent Kompany tarafından kadroda düşünülmeyen Sacha Boey'nin, takımdan ayrılma kararı aldığı ifade edildi.

SACHA BOEY GERİ DÖNÜYOR

Sacha Boey, Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Sezon başında Kopenhag'dan Elias Jelert'i kadrosuna katan ancak istediği performansı alamayan Galatasaray, Sacha Boey'i ocak ayında takıma kazandırmak istiyor.

Yeniden eski performansını yakalamak isteyen Sacha Boey'nin de bu transfere sıcak baktığı ileri sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Sacha Boey, bu sezon Bayern Münih formasıyla 2 maça çıktı. Bu maçlarda 129 dakika sahada kalan Boey, takımına 1 asistlik bir katkı sağladı.

Star Gazetesi

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