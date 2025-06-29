Sacha Boey, Bayern Münih'te geçirdiği 1,5 sezonun ardından Alman ekibinde transfer listesine eklendi. Yıldız oyuncunun bu yaz Bayern Münih'ten ayrılması bekleniyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak sarı kırmızılılara transferde dev rakip çıktı. Nico Schira'nın haberine göre Juventus, Sacha Boey transferine dahil oldu.

Kulüpler Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan iki kulübün yetkilileri, transfer için görüşme gerçekleştirecek. Juventus'un yanı sıra Marsilya da oyuncu için Bayern'den bilgi aldı.