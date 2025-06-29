İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,9584
  • EURO
    47,0584
  • ALTIN
    4200.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sacha Boey transferi zora girdi! İtalyan devi Aslan'a rakip oldu
Spor

Sacha Boey transferi zora girdi! İtalyan devi Aslan'a rakip oldu

Galatasaray, Bayern Münih'te forma giyen eski sağ beki Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyordu. Juventus'un, Fransız sağ bek için Alman ekibiyle görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Haber Merkezi29 Haziran 2025 Pazar 20:27 - Güncelleme:
Sacha Boey transferi zora girdi! İtalyan devi Aslan'a rakip oldu
ABONE OL

Sacha Boey, Bayern Münih'te geçirdiği 1,5 sezonun ardından Alman ekibinde transfer listesine eklendi. Yıldız oyuncunun bu yaz Bayern Münih'ten ayrılması bekleniyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Galatasaray, Sacha Boey'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Ancak sarı kırmızılılara transferde dev rakip çıktı. Nico Schira'nın haberine göre Juventus, Sacha Boey transferine dahil oldu.

Kulüpler Dünya Kupası için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan iki kulübün yetkilileri, transfer için görüşme gerçekleştirecek. Juventus'un yanı sıra Marsilya da oyuncu için Bayern'den bilgi aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.