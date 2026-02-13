Süper Lig'de Galatasaray, Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılıların devre arası transferlerinden Sacha Boey, 760 gün sonra yeniden RAMS Park'ta maça çıktı.
Sarı-kırmızılı formayla Seyrantepe'deki son maçına 15 Ocak 2024'te Kayserispor karşısında çıkan Boey, sonrasında Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer oldu. İki yılı aşkın süre sonra yeniden Galatasaray'a dönen 25 yaşındaki sağ bek, 760 gün aranın ardından RAMS Park'ta taraftarlarla buluştu.
Boey, ısınmak için sahaya çıktığında taraftarlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.