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Spor

Sacha Boey'dan Galatasaray itirafı! ''Stadyum ve atmosfer inanılmazdı''

Galatasaray'dan Alman devi Bayern Münih'e rekor bedelle transfer olan Sacha Boey, sarı kırmızılı takım hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

4 Aralık 2024 Çarşamba 20:20 - Güncelleme:
Sacha Boey'dan Galatasaray itirafı! ''Stadyum ve atmosfer inanılmazdı''
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Galatasaray'dan ayrılarak Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, sarı kırmızılı takımla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Sacha Boey yaptığı açıklamada, "Galatasaray, çılgıncaydı. Stadyum ve atmosfer inanılmazdı. Taraftarlar, çılgın ve futbol için yaşıyorlar." dedi.

"BANA 'GEREK YOK, ÖDENDİ' DİYORLAR"

Açıklamalarına devam eden Boey, "Dışarıda bile sizi durdurup maç hakkında konuşuyorlar. Ne zaman bir restorana gitsem ödeme yapmaya çalıştığımda, "Gerek yok, ödendi" derlerdi ve ödeyen bir taraftar olurdu." diye konuştu.

Galatasaray'dan 30+5 milyon euro'ya transfer edilen Boey, Bayern'de bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı verdi.

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