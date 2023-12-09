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Spor

Sacha Boey'den maça müthiş başlangıç

Çift taraflı oyunda güçlü bir profil çizen Sacha Boey, Adana Demirspor karşısında fileleri sarstı. Skor katkılarına başlayan 23 yaşındaki oyuncu ligde bu sezon siftah yaptı.

9 Aralık 2023 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
Sacha Boey'den maça müthiş başlangıç
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde salı günü Kopenhag'la 'Tamam mı, devam mı?' maçına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar bugün de Süper Lig'de Adana Demirspor'la kozlarını paylaşıyor. Aslan, Devler Ligi'ndeki dev maçı düşünerek rotasyonlu kadroyla maça çıkarken Patrick Kluivert'le yollarını ayıran Adana Demirspor'da da birçok eksik bulunuyor.

GOL PERDESİNİ AÇTI

Dolu tribünler önünde, 50 bin taraftarının desteğiyle maça hızlı başlayan Cim Bom'da gol perdesini 22. dakikada Sacha Boey açtı. Geçen sezon başından bu yana performansıyla dikkatleri üzerine çeken ve Avrupa ekiplerinin radarına giren Fransız sağ bek güçlü oyununu skor katkısıyla da geliştirmeye başladı.

KOPENHAG MAÇINDA DA ATMIŞTI

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk Kopenhag maçında bu sezonki ilk golünü atan 23 yaşındaki sağ bek, Adana temsilcisi karşısında da fileleri sarsarak gol sayısını 2'ye çıkarttı. Savunmadaki güven veren görüntüsü ve sık sık hücum destekleriyle Aslan'ın sağ koridorunu kapatan Sacha Boey skor katkılarıyla da üst düzey bir profile dönüşmeye başladı.

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