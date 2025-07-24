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Spor

Sacha Boey'e Fransız kancası

Fransız ekibi Marsilya, Alman ekibi Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan Sacha Boey'e ile temasa geçtiği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ24 Temmuz 2025 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
Sacha Boey'e Fransız kancası
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Marsilya, Weah transferi gerçekleşmezse Boey'e yönelecek.

Marsilya, Bayern Münih'te forma şansı bulmakta zorlanan sağ bek Sacha Boey için temaslarını sürdürüyor.

RMC Sport muhabiri Fabrice Hawkins'in aktardığı bilgilere göre, Fransız temsilcisi, Juventus forması giyen Timothy Weah'ın transferi gerçekleşmezse rotasını yeniden Boey'e çevirecek. Bayern Münih'te Konrad Laimer ve Josip Stanišić'in arkasında kalan Boey, kulüpte gözden çıkarılmış durumda. Bazı Alman kaynakları, oyuncunun elden çıkarılabileceğini belirtiyor.

Marsilya'nın ilgisi bu noktada Boey için önemli bir çıkış kapısı olabilir. Fransız oyuncunun özgüvenini tekrar kazanması için Ligue 1'e dönüşü ideal bir fırsat olarak görülüyor.

BAYERN'DE HAREKETLİ GÜNLER

Alman devinde Boey'in durumu dışında da birçok gelişme yaşanıyor. Kulübün efsane isimlerinden Thomas Müller'in LAFC'e transferi gündemde. Bununla birlikte, kulüp yönetiminde de ciddi fikir ayrılıkları olduğu konuşuluyor. Bayern Münih'in yönetici kadrosu, denetleme kurulu ve teknik heyet arasında bazı görüş ayrılıkları olduğu iddia ediliyor.

Ayrıca, sakatlık yaşayan oyuncularla ilgili gelişmeler de dikkat çekiyor. Hiroki Itō, Alphonso Davies ve Jamal Musiala'nın sağlık durumları yakından takip ediliyor.

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