Sacha Boey'e İngiliz devinden kanca

Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'e Arsenal'in ilgisi devam ediyor. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın kadrosunda görmek istediği Sacha Boey için Galatasaray'ın 20 milyon sterlin istediği iddia edildi.

ASİST KRALI SOL BEKİ GALATASARAY'A YAZDILAR; 6 DA GOLÜ VAR



İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Arsenal, yaz transfer dönemi çalışmaları kapsamında Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey'nin peşinde.

ARTETA ACİL SAĞ BEK ARIYOR

Arsenal bu sezon defansın sağını Ben White ve Takehiro Tomiyasu'ya emanet etmişti. Ancak Tomiyasu'nun mart ayında yaşadığı ciddi bir diz sakatlığı, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'yı sağ bek pozisyonu için alternatif arayışlarına yöneltti.

ARSENAL'İN İHTİYAÇ DUYDUĞU İSİM: SACHA BOEY

İngiliz The Telegraph Gazetesi'nin haberine göre; Mikel Arteta, savunma hattını güçlendirmek istiyor ve sağ bek transferi için ilk alternatifi ise Sacha Boey. Haberde, Londra takımının sezonun son haftalarında defansif zaafiyetler gösterdiği vurgulanırken, Fransız futbolcunun Arsenal için tam da ihtiyaç duyulan isim olduğu belirtildi.

20 MİLYON STERLİN İDDİASI

Sacha Boey'nin Premier Lig'e transfer olma ihtimaline sıcak baktığı ileri sürülürken, Galatasaray'ın bu transferden 20 milyon sterlinlik bir bonservis beklentisinde olduğu iddia edildi.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

22 yaşındaki futbolcunun sarı kırmızılı kulüpler 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Sacha Boey bu sezon çıktığı 31 maçta 1 gol atarken, 4 kez de asist yaptı.