21 Şubat 2026 Cumartesi
Spor

Sacha Boey'e sürpriz talip! Transferde Şampiyonlar Ligi şartı

Napoli, gelecek sezon kadro planlaması kapsamında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Bayern Münih'te bulunan Sacha Boey'i yakın takibe aldı. İtalyan devi, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesi halinde transfer için tüm şartları zorlayacak.

HABER MERKEZİ21 Şubat 2026 Cumartesi 14:23 - Güncelleme:
Napoli, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Sacha Boey ile ilgileniyor.

İtalyan basını, Napoli'nin şimdiden yeni sezon transfer çalışmalarına başladığını duyurdu. İtalyan basınında yer alan haberde, Napoli'nin gelecek sezon Şampiyonlar Ligi bileti almasının transfer kararlarına direkt etki edeceği belirtildi.

SACHA BOEY TAKİBİ

Tuttomercato'da yazan ve Napoli'nin durumunu değerlendiren Niccolo Ceccarini, Napoli'nin bonservisi Bayern Münih'te olan ve şu anda Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Sacha Boey'u da takip ettiğini duyurdu.

İtalyan ekibinde yaz transfer döneminde savunmada ayrılıklar beklendiği ve Boey'un da bek için takip edilen isimlerden biri olduğu aktarıldı.

BOEY'NİN PERFORMANSI

Bayern Münih'ten devre arası transfer döneminde Galatasaray'a satın alma opsiyonuyla kiralanan Sacha Boey, sarı-kırmızılılara geri döndükten sonra 3 maçta süre buldu ve 1 kez ağları havalandırdı.

