İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2025 Pazar / 24 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,7031
  • EURO
    50,1678
  • ALTIN
    5902.25
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sacha Boey'in geleceği belli oldu

Alman ekibi Bayern Münih'te beklentileri karşılayamayan Sacha Boey'in geleceği belli oldu.

HABER MERKREZİ14 Aralık 2025 Pazar 10:41 - Güncelleme:
Sacha Boey'in geleceği belli oldu
ABONE OL

Galatasaray'dan Almanya'nın dev takımı Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey'in geleceği şekilleniyor.

Sarı-Kırmızılı ekipten 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Almanya'nın dev takımı Bayern Münih'e 30 milyon euro bedelle transfer olan Sacha Boey, beklentileri tam anlamıyla karşılayamadı ve oyuncu için karar aşamasına gelindi.

NE SÖYLENDİ?

Bir süredir Bayern Münih'ten ayrılığı gündemde olan ve adı Galatasaray'la da anılan Sacha Boey, Bavyera ekibine veda etmeye hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun gece geç saatlerde geçtiği habere göre Sacha Boey'a talip olan takımlar, Bayern Münih'in kapısını çalmaya başladı.

Sacha Boey ile İngiliz ekibi Crystal Palace başta olmak üzere birçok kulübün ilgilendiği açıklanırken Fransız futbolcunun kış transfer döneminde Alman devinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.