Sacha Boey'in şapkası çalındı

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal, Parc des Princes'te karşılaştı.
PSG'nin kazandığı maçı izlemek için Bayern Münih'in yıldızlarından Sacha Boey da tribünde yerini aldı.
Maç çıkışında arabasına binmeye çalışan Boey'un etrafını taraftarlar sardı. Fransız yıldız aracına bindikten sonra bir taraftar, oyuncunun şapkasını çaldı. Boey'un şaşkınlığı hırsızlık anını çeken kişinin kameralara yansıdı.
Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Boey, "Şapkayı geri getir arkadaşım" yazdı.