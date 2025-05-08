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Spor

Sacha Boey'in şapkası çalındı

Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki Paris Saint-Germain-Arsenal maçını izlemek için Paris'e giden Sacha Boey'in şapkası bir taraftar tarafından çalındı.

Haber Merkezi8 Mayıs 2025 Perşembe 21:30 - Güncelleme:
Sacha Boey'in şapkası çalındı
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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal, Parc des Princes'te karşılaştı.

PSG'nin kazandığı maçı izlemek için Bayern Münih'in yıldızlarından Sacha Boey da tribünde yerini aldı.

Maç çıkışında arabasına binmeye çalışan Boey'un etrafını taraftarlar sardı. Fransız yıldız aracına bindikten sonra bir taraftar, oyuncunun şapkasını çaldı. Boey'un şaşkınlığı hırsızlık anını çeken kişinin kameralara yansıdı.

Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Boey, "Şapkayı geri getir arkadaşım" yazdı.

  • Sacha Boey
  • Şapka Çalınması
  • Paris Saint-Germain

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