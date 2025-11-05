Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Galatasaray ile golsüz berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 24'e yükselten Karadeniz temsilcisi, zirve takibini sürdürdü.

Bordo mavililer, şampiyonluk yaşadığı sezondan sonra en çok puan topladığı süreçten geçiyor. 11 haftada 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fatih Tekke ve öğrencileri, sadece 1 maçtan puansız ayrıldı.

Karadeniz ekibi, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun 11 haftalık bölümde 27 puan toplama başarısı göstermişti.

2021-22 sezonunun ilk 11 haftasında 22 gol atan Trabzonspor, bu sezon 17 kez ağları havalandırdı. Ancak bordo mavililer, Fatih Tekke yönetiminde savunmada daha disiplinli bir dönem geçiriyor.

Şampiyonluk sezonunda kalesinde 11 haftada 10 gol gören Trabzonspor, bu sezon sadece 7 gol yedi.

Bordo mavili ekip, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.

Trabzonspor, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçta 14 puan toplama başarısı gösterdi.