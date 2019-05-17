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Sadece Ersun Yanal'ın istediği futbolcular alınacak

Tribünlerin yoğun isteği üzerine takımı Yanal'a teslim eden Başkan Ali Koç, beklenen çıkış gerçekleşmese de hocaya kendi kadrosunu oluşturma fırsatını verdi.

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Tarihinin en kötü sezonuna nokta koymaya hazırlanan Fenerbahçe'de yeni dönem kadrosunu teknik direktör Ersun Yanal oluşturuyor.

Sezon başında teknik direktör ve transferler tercihlerinde tek yetkili olan Sportif Direktör Damien Comolli, artık sadece görüşmeci pozisyonunda. Yaz döneminde aldığı oyuncuların hayal kırıklığı yaşatmasından sonra devre arası transferlerinde yetkisi kısıtlanan Fransız, yeni dönemde sadece pazarlık masasında kulübü temsil edecek.

Başkan Ali Koç'un kararı doğrultusunda, transferdeki tek yetkili Ersun Yanal olacak. Ersun Hoca'nın istediği ve onayladığı oyuncularla görüşecek olan sarı-lacivertliler, bu konuda başka kimseden fikir almayacak.

TAM YETKİLİ ERSUN YANAL

Comolli'yi görevden almayı düşünmeyen Koç, Yanal'a kendi kadrosunu oluşturma fırsatı sunacak. Yönetimdeki bazı isimlerin memnuniyetsizliğine rağmen Başkan Koç'un tam desteğini alan Yanal, transfer listesini tamamladı.

Aylar öncesinden belirlenen bazı isimlerin dışında hoca, istemediği oyuncuları da kesinleştirerek nihai raporunu yönetime sundu. Ersun Hoca'nın verdiği isimlerden bazılarının yüksek maliyetli olduğu ancak tecrübeli çalıştırıcının bu oyuncuların alternatiflerini de sıralayarak yönetimin elini rahatlattığı belirtildi.

Comolli, Yanal'ın istekleri doğrultusunda temaslarını yoğunlaştırdı.

(Türkiye)

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