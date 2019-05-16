LİGDE en azından ilk 2’ye girip, Şampiyonlar Ligi fırsatı yakalamak isteyen Beşiktaş’ta, Trabzonspor maçında hedef mutlak 3 puan. Bu hafta sonunda oynanacak 2 karşılaşmanın ligin kaderini belirleyeceğini belirten Kartal’ın Hırvat Yıldızı ülke basınına şu açıklamalarda bulundu: Bu hafta sonu Galatasaray ve Başakşehir birbirleriyle oynuyor. Buradan bizim lehimize bir sonuç çıkmasını bekliyoruz. Bizim de Trabzon’la zor bir maçımız var. Umarım kalan 2 maçı da galibiyetle bitiririz.

SONUNU HİÇ DÜŞÜNMÜYORUM

Elbette kendimize güveniyoruz. Ama bazı alanlarda şansımızı iyi kullanamadığımızı da söylememiz gerekir. Bu oyunda bize de fırsatlar geldi. Sadece Galatasaray maçını bile kazanabilseydik farklı olurdu. Ne yazık ki biz o fırsatı kullanamadık. Ancak kaybetmemiz için başka koşullar da vardı. Ve şimdi sadece umut edebiliyoruz. Burada ben mutluyum ve Beşiktaş’ta kalmak istiyorum. 30 yaşına geldim. Ancak kariyerimin sonunun ne olacağını düşünmüyorum. Sağlığım yerindeyken çalışıyorum ve bu seviyede oynayabildiğim sürece sahalarda olacağım.

HOCALARIMA MÜTEŞEKKİRİM

Elbette bazı şartları değiştiremiyoruz ancak birkaç yıldır Ivan Krakan’la ve Hırvat olan bio-training koçuyla idman yapıyorum. Fizyoterapistlerle de sürekli birlikteyim. Skype yoluyla eğitim programları alıyorum ve sakatlıktan kaçınıyorum. Bana ayırdıkları zaman ve destekleri için müteşekkirim. Onların desteği olmasa fiziksel açıdan bu durumda olmayabilirdim. Bunun dışında zamanımı fırsat buldukça oğlum ailemle geçirmeye çalışıyorum.

TATİL YAPMADIM

VİDA, Dünya Kupası’ndan döner dönmez Beşiktaş’la yorucu bir maratona başlamasını da şöyle açıkladı: Tatilim çok kısaydı. Denize gittiğimizde de hayranlarımın ilgisinden dinlenemedim. Her gittiğim yer bir partiye dönüyordu. Bu anlaşılır bir şey, kimseyi reddedemezsin. Bir tatil değildi yani. 2-3 maç kaçırdım ama hızla takıma döndüm. Biz profesyoneliz ve sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Tanrı’ya şükür, sakatlanmadan devam ediyorum.

GOLLERİM DÜRÜSTLÜK ÖDÜLÜM

VİDA, biri kafa, ikisi ayakla 3 gol attığını belirterek, şu yorumu yaptı: Bizim asıl işimiz rakip hücum oyuncularını durdurmak. Kaleciyle birlikte golcüleri savuşturmak. Ben bu görevimi dürüstçe yapmaya çalışıyorum. Attığım 3 gol de işimi dürüst yapmanın bir ödülü.

LİVERPOOL’U TUTUYORUM

VİDA, Liverpool ile Tottenham arasında 1 Haziran’daki Şampiyonlar Ligi finalinde, yakın arkadaşı Dejan Lovren’den dolayı Liverpool’u destekleyeceğini söyledi.

(Aksam)