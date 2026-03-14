Sadettin Saran: 2027'ye kadar beraberiz

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, taraftarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Saran, "2027'ye kadar beraberiz" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran, "Öncelikle Allah kabul etsin. Zor bir dönemden geçiyoruz maalesef. Dün de çok üzüldük. Sizler önemlisiniz ama şimdi her zamankinden daha da önemlisiniz. İnşallah bu zor günleri birlikte açacağız. 2027'ye kadar beraberiz. Desteğiniz olmadan olmaz. İnşallah salı günü yeniden güzel futbola döneceğiz" dedi.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM TAKVİMİ

Fenerbahçe, 2026 yılında olağanüstü seçime gidecek. Sarı-lacivertliler, 2027 yılında ise olağan seçimli genel kurul gerçekleştirecek.