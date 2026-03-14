İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mart 2026 Pazar / 27 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,2795
  • EURO
    50,5902
  • ALTIN
    7136.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sadettin Saran: 2027'ye kadar beraberiz

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, taraftarlarla iftar yemeğinde buluştu Burada açıklamalarda bulunan Saran, '2027'ye kadar beraberiz' dedi.

HABER MERKEZİ14 Mart 2026 Cumartesi 21:19 - Güncelleme:
ABONE OL

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, taraftarlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Saran, "2027'ye kadar beraberiz" ifadelerini kullandı.

Sadettin Saran, "Öncelikle Allah kabul etsin. Zor bir dönemden geçiyoruz maalesef. Dün de çok üzüldük. Sizler önemlisiniz ama şimdi her zamankinden daha da önemlisiniz. İnşallah bu zor günleri birlikte açacağız. 2027'ye kadar beraberiz. Desteğiniz olmadan olmaz. İnşallah salı günü yeniden güzel futbola döneceğiz" dedi.

FENERBAHÇE'DE SEÇİM TAKVİMİ

Fenerbahçe, 2026 yılında olağanüstü seçime gidecek. Sarı-lacivertliler, 2027 yılında ise olağan seçimli genel kurul gerçekleştirecek.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.