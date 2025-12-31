Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu. Sadettin Saran, kulübün sezon sonunda olağanüstü genel kurula gideceğini açıkladı. İşte o sözler...

"HAYATIMDA İLK KEZ..."

"Hayatımda belki de ilk kez kelimeleri bu kadar tartarak seçiyorum. Görev sürem boyunca gördünüz ki konuşmayı seven bir başkan olmadım."

"TEK HAYALİM VARDI"

"Kendimi ve durduğum yeri sakinlikle anlatmanın zamanı geldi. Göreve talip olurken tek bir hayalim vardı, Fenerbahçe'yi en büyük olduğu yere sahaya döndürmek, polemiklerin olduğu değil kupaların olduğu yere..."

"HÜKÜM VERDİLER"

"Şahsım üzerinde söylenenler, ima edilenler oldu. Gerçekle ilgisi olmayan iddialar, hukukun kararından önce manşetlerden verilen hükümler oldu. Ben hukukun ve masumiyet ilkesinin herkes için gerekli olduğuna inanan bir insan oldum."

"OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL"

"Benim tercih ettiğim yol bu camiaya doğruları sakinlikle anlatmaktır. Kulübümüzün göreve geldiğimizden bu yana mevcut durumunu düşündüğümüzden, Fenerbahçemizin finansal özgürlüğüne bu kadar yakın oluşu, Avrupa ve ligdeki maçların programı, şampiyonluğa olan inancımız, ilk yarıyı namağlup bitirmiş oluşumuz ve hedefe her gün daha da yaklaşmamız, tüm branşlarda yeni yönetim olarak başlattığımız ve bitirilmesi gereke dünya çapında transferler, projeler nedeniyle başkanlık görevimi sezon sonuna kadar sürdürecek, sonra kulübümüzü olağanüstü genel kurula götüreceğiz."

"EKSİKSİZ YAPMAK"

"Tüm odağım sorumluluklarımı eksiksiz olarak yapmak ve kulübümüzü hiçbir kişisel gündem olmadan genel kurul iradesine hazırlamaktır. Sezon sonu için aldığım bu karar, belki de bugün için almam gereken bir karar."

"TEMEL ZORUNLULUK"

"Şahsımla ilgili devam eden bir davanın, kulübümüzü yeniden hukuki sürecin içerisine çekmesini istemiyorum. Başarmamız gereken şeyler olduğu açık. Yapılması gereken oldukça fazla konu var. Fenerbahçe'nin önceliklerini düşünmek, bu makamda oturan herkesin temel zorunluluğudur."

"DÜŞÜNDÜĞÜM TEK ŞEY..."

"Bu kararı alırken düşündüğüm tek bir şey vardır. Bu süreç hukuki bir tartışmasının ötesine geçerek Fenerbahçemizin etrafında bir gündeme dönüşmeye başladı. Beni asıl düşündüren, zorlayan bu oldu. Bu geri adımın değil, Fenerbahçe'nin yolunu berraklaştırma iradesinin sonucudur."